شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص في هجوم على مركز تسوق بأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص حتفهم في هجوم على مركز للتسوق بمدينة سيدني الأسترالية.

وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه تم إطلاق النار على الجاني المشتبه به، ما أسفر عن وفاته.

وكانت الشرطة في سيدني قد أعلنت في البداية إن رجلا أصيب بالرصاص في مركز تجاري بالمدينة اليوم السبت بعدما أفادت تقارير بطعن عدة أشخاص .

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان أنه تم استدعاء أجهزة الطوارئ إلى مركز ويستفيلد بوندي جانكشن للتسوق قبل وقت قصير من الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش)، وذلك في أعقاب هذه التقارير .

وأضاف البيان "صدرت مناشدة لتجنب المنطقة... التحقيقات مستمرة بشأن الواقعة وليست هناك تفاصيل أخرى ".

كان موقع إخباري قد أفاد بإجلاء المئات من المركز بعد الواقعة .

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن بعض الأشخاص ما زالوا محاصرين بالداخل .

وقال شاهدان لرويترز إنهما سمعا دوي إطلاق نار .

وأضاف أحدهما "بعد 20 دقيقة من خروج الناس من المركز التجاري، رأيت أشخاصا من فرق التدخل السريع يمشطون الشوارع المحيطة ".

وأفاد شاهد برؤية امرأة على الأرض تحتمي بمحل مجوهرات .

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن عملية للشرطة جارية لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل .

وأظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا تفر من المركز وسيارات الشرطة وأجهزة الطوارئ تهرع إلى المنطقة .

