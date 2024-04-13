غزة.. شهداء وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة بالنصيرات

أعلن الدفاع المدني في غزة، مساء الجمعة، سقوط عدد من الشهداء والجرحى عقب استهداف المدفعية الاسرائيلية مدرسة بمخيم النصيرات وسط القطاع.



وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في منشور عبر تلغرام، أن طواقمها بالمحافظة الوسطى تلقت مساء اليوم، "عشرات نداءات الاستغاثة بعد استهداف المدفعية الإسرائيلية مدرسة المخيم الجديد الابتدائية المشتركة، في النصيرات".



وأشار الدفاع المدني، إلى وجود "عدد من الشهداء والمصابين" في المدرسة التي "تأوي عددا كبيرا من النازحين، أغلبهم من الأطفال والنساء".



وأوضح أن طواقمه "لم تتمكن من الدخول للمدرسة وإجلاء الضحايا بسبب خطورة المكان".



وناشد الدفاع المدني، الأمم المتحدة وجمعية الصليب الأحمر "للوقوف عند مسؤولياتهم والمساعدة والتنسيق في عملية إخراج الشهداء والمصابين بشكل فوري".



ومنذ مساء الأربعاء، يتعرض مخيم النصيرات لعملية عسكرية إسرائيلية "مباغته"، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



وفي وقت سابق الجمعة، نددت حركة "حماس"، في بيان، بالعملية العسكرية الإسرائيلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واصفة إياها بـ"حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الصهيونية" ضد الشعب الفلسطيني.



وأوضحت "حماس" أن المخيم "يتعرض منذ يومين لهجمة همجية طالت المرافق المدنية ومنازل المواطنين، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى".



وحلّ عيد الفطر على غزة هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على القطاع، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



الأناضول

