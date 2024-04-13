أستراليا: حادث طعن في مركز تجاري في سيدني

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الشرطة الأسترالية السبت تلقيها بلاغات تفيد بأن "أشخاصاً عدة" تعرضوا للطعن في مركز تجاري مكتظ في سيدني.
ووقع الحادث في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن الذي أغلق. ودعت الشرطة السكان إلى تجنب المنطقة.
ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الشرطة الأسترالية السبت تلقيها بلاغات تفيد بأن "أشخاصاً عدة" تعرضوا للطعن في مركز تجاري مكتظ في سيدني.
ووقع الحادث في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن الذي أغلق. ودعت الشرطة السكان إلى تجنب المنطقة.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية