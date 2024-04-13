أستراليا: حادث طعن في مركز تجاري في سيدني

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الشرطة الأسترالية السبت تلقيها بلاغات تفيد بأن "أشخاصاً عدة" تعرضوا للطعن في مركز تجاري مكتظ في سيدني.

ووقع الحادث في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن الذي أغلق. ودعت الشرطة السكان إلى تجنب المنطقة.