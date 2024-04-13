وزير التموين: بدء موسم توريد القمح المحلي الاثنين 15 أبريل 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكرًا في 4 محافظات والتي بدأت التوريد مبكرًا وهي (جنوب سيناء - طاميه بمحافظة الفيوم - توشكى بمحافظة أسوان - شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد).

وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024.

وأكد وزير التموين تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.

وأضاف علي المصيلحي، أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية الجهات المعنية لمتابعة توريد القمح، مؤكدًا أنه وبتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وأن سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.

وأكد أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.