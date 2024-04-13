اخبار العالم

الشرطة الأسترالية: لا نعرف دوافع منفذ عملية الطعن بالمركز التجاري في سيدني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قالت الشرطة الأسترالية، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذ الهجوم تصرف بشكل فردي والتحقيق متواصل، في هجوم بمركز تجاري في سيدني.

وأكدت الشرطة الأسترالية، مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بعضهم في حالة حرجة جراء الهجوم، الذي قتل منفذه.

وأوضحت الشرطة أنها لا تمتلك أي معلومات حتى الآن عن دوافع منفذ عملية الطعن في المركز التجاري بمدينة سيدني.

وفيما سبق قالت وسائل إعلام أسترالية، إن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا، في عملية طعن داخل مركز تسوق في مدينة سيدني.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، موضحة أن عدة أشخاص أصيبوا أيضا.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عدة أشخاص يغادرون مركز التسوق، والعديد من سيارات الإسعاف أمام باب المركز، والناس في حالة من الفزع.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا