50 قرشًا في الرغيف.. موعد انخفاض أسعار العيش السياحي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا عقب إجازة عيد الفطر لبحث تسعير الرغيف الحر في ضوء المستجدات الجديدة من انخفاض سعر الدقيق وغيرها.

وأكد "غراب"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أنه سيتم اتخاذ قرارات تضمن حق المواطن في ضوء انخفاض الأسعار.

كان حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، بغرفة الإسكندرية التجارية أعلن انخفاض أسعار الدقيق الحر اليوم بواقع 2000 جنيه للطن ليسجل 16 ألفًا، في حين سجلت بعض الأصناف 14 ألف جنيه ليكون بذلك الانخفاض الرابع خلال شهرين حيث وصل السعر 26 ألف جنيه ليصل الانخفاض إلى 10 آلاف جنيه.

من جانبه، قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن سعر الرغيف سينخفض إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر الماضي حيث انخفض سعر الدقيق إلى نفس المستوى.

وأضاف أن الشعبة بالقاهرة ستعقد اجتماعًا خلال أسبوع لبحث التسعير الجديد للرغيف وفق المعطيات المختلفة التي من بينها انخفاض سعر الدقيق لكن هناك ارتفاعًا في أسعار السولار والخميرة والعمالة بالمخابز.

وتوقع "فكري: أن ينخفض سعر الرغيف الذي يباع الآن بـ1.5 جنيه إلى 1 جنيه فقط، والرغيف الذي يباع بـ3 جنيهات إلى 2.25 جنيه للرغيف، موضحًا أن انخفاض الرغيف لن يصل إلى 40% كما يتردد لأن الزيادة لم تصل إلى نفس النسبة وأن على الجميع مراعاة ارتفاع أسعار بعض مداخلات الإنتاج وعدم الأخذ في الاعتبار انخفاض الدقيق فقط.