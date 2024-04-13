"الزراعة" تنظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة في إطار مبادرة حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى المحافظة، وذلك في الفترة من 13 لـ18 أبريل 2024.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستتم بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأوضح "فاضل"، أن القافلة ستقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى المحافظة.

كما ستقوم القافلة بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار لعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

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