مقتل 11 شخصا على الأقل بهجومين إرهابيين في باكستان

أفادت قناة GEO بـ"مقتل 11 شخصا على الأقل بهجومين إرهابيين في منطقة نوشكي بإقليم بلوشستان في باكستان قرب الحدود مع أفغانستان". وأضافت القناة أنه "في الهجوم الأول أوقف مجهولون حافلة ركاب كانت في طريقها من كويتا إلى تفتان، وقاموا بفحص وثائق ركابها وخطفوا 9 منهم. وفيما بعد تم العثور على جثث المختطفين وعليها آثار أعيرة نارية بالقرب من مكان الاختطاف. والقتلى كلهم هم العمال من سكان إقليم البنجاب الباكستاني. وفي الهجوم الثاني بدأ مجهولون في فحص سيارات على الطريق السريع N-40 وأطلقوا النار على سيارة رفضت التوقف، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين". وعبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه في مقتل المدنيين متوعدا بمعاقبة الإرهابيين ومساعديهم.

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