اعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 33686 شهيدا و76309 مصابين منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 52 شهيدا و95 مصابا خلال 24 ساعة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 33686 قتيلا و76309 مصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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