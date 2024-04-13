قوى الامن: توقيف مطلوب بجرائم مخدرات في البقاع - بلدة بيت صليبي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء لا سيما الخطرين منهم، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول مكان تواجد أحدهم في البقاع - بلدة بيت صليبي. وعلى الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للعمل على تحديد هويته، وتوقيفه".
واشارت الى ان "نتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبين أنه يدعى: م. د. (مواليد عام 1988، لبناني) وهو مطلوب بجرائم مخدرات، وغيرها. وبتاريخ 06-04-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في البلدة المذكورة أعلاه. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
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