"الميكروباص اتعجن".. مصرع 3 فتيات وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت 3 فتيات مصرعهن وأصيب 9 آخرين اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، على طريق "جناكليس- أبوالمطامير" بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة كل من:- ولاء بدوي سعد أحمد، 18 عاما، رحمة صابر فتياني، 21 عاما، وجثة مجهولة الهوية.

كما أصيب كل من: محمد خميس أبوالنجا المحلاوي، 29 عاما، كسر مضاعف بالساق اليمنى، آمال محمد عطا، 40 عاما، سحجات متفرقة بالجسم، أسماء محمد حامد، 27 عاما، اشتباه كسر بالفخذ اليمنى، شروق السيد قاسم، 21 عاما، سحجات متفرقة بالجسم، حنان بدوي سعد، 12 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، شيماء عبد الفتاح رشاد، 20 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، فاطمة خميس حسن، 16 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، أميرة علي محمد، 25 عاما، اشتباه نزيف بالمخ وكسور متعددة، نسمة خميس صالح، 20 عاما، كسر بالذراع اليمنى.

نقل المصابون إلى مستشفى أبوالمطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث.