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"بعد الاستيلاء على سفينة إسرائيلية".. جيش الاحتلال: إيران ستتحمل تبعات أي تصعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيران اليوم السبت من أنها ستتحمّل تبعات أي تصعيد للنزاع في المنطقة، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في الخليج.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان إن "إيران ستتحمل تبعات خيار تصعيد الوضع بشكل أكبر".

وأضاف أن إسرائيل في حالة استعداد عال لمواجهة أي عدوان إيراني وجاهزة للرد.

وأوضح أن إيران أكبر راع للإرهاب في العالم والجيش متأهب لكل السيناريوهات، مؤكدًا أن الاحتلال سيدافع مع حلفائه عن مواطني إسرائيل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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