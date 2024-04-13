مستوطنون يطلقون النار على فلسطينيين ويحرقون عددا من المنازل في بلدة دوما بنابلس

افادت وسائل اعلام فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين نفذت هجوما على بلدة دوما جنوب شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، حيث قاموا بإحراق عدد من المنازل وسط إطلاق كثيف للنار باتجاه الفلسطينيين.
فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الاسرائيلي يمنع دخول سيارات الإسعاف إلى بلدة دوما.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، إن مواجهات اندلعت في البلدة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص الحي، خلال التصدي لهجوم المستوطنين الذين أحرقوا عددا من المنازل في البلدة.
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