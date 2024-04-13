جعجع عن خطة ميقاتي لحل مشكلة النازحين: مضيعة للوقت وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها

أشار رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، إلى "أنّني سمعت البارحة عن خطّة يعدّها رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، لحلّ مشكلة ​اللاجئين السوريين​".

ولفت في تصريح، إلى انّ "بكلّ احترام، هذه الخطّط كلّها مضيعة للوقت، ف​لبنان​ وفقًا للقانون الدولي ليس بلد لجوء، وتطبيق القوانين على أرضه هو قرار سيادي ليس بحاجة للتّباحث، لا مع ​المفوضية العليا للاجئين​، ولا مع الجمعيّات المنبثقة من ​الأمم المتحدة​، ولا مع أيّ جمعيّات دوليّة أخرى تُعنى بالشّأن الإنساني؛ فنحن معنيّون بالشّأن الإنساني والقانوني أقلّه على قدر عناية جميع هؤلاء به".

وتوجّه جعجع إلى ميقاتي، قائلًا: "إنّ حلّ موضوع اللاجئين هو بيدكم وبيد حكومتكم، استنادًا أقلّه إلى التّعاميم الّتي أصدرها تباعًا وزير الدّاخليّة في حكومة تصريف العمال ​بسام مولوي​ بهذا الخصوص. فإذا كنتم مصمّمين فعلًا على حلّ هذه المشكلة، فقد حان الوقت، ولو متأخّرًا، بأن تتحمّل الحكومة مسؤوليّتها في هذا المجال".

وأكّد أنّ "الحلّ بسيط جدًّا، ويتمثّل بالتّشدُّد في تطبيق التّعاميم الصّادرة عن وزير الدّاخليّة على مستوى البلديّات، وأن يطلب وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​ من الإدارات العسكريّة والأمنيّة أن تبدأ فورًا بتطبيق هذه التّعاميم".

كما شدّد على أنّه "إذا لم تقدِم الحكومة على هكذا إجراء ومتابعته حتّى تنفيذه كاملًا، فتكون مسؤولة تمامًا عن الأضرار كلّها الّتي تلحقها بلبنان واللّبنانيّين، حالة الفلتان السّائدة في الوقت الحاضر تحت عنوان اللّاجئين السّوريّين".