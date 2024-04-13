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إيران تستولي على سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز

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الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن قوات بحرية تابعة لحرس الثورة في إيران احتجزت سفينة شحن مرتبطة بـ"إسرائيل" قرب مضيق هرمز.

وذكرت الوكالة الرسمية، اليوم السبت، عبر تلغرام أنه "سيطرت القوات الخاصة البحرية التابعة لحرس الثورة على سفينة حاويات تحمل اسم MCS Aries مع تنفيذ عملية إنزال بالهليكوبتر وإجلاء الأفراد على سطح السفينة بالقرب من مضيق هرمز".

ونوهت بأنه "تم الآن توجيه هذه السفينة نحو المياه الإقليمية لبلدنا".

وفي وقتٍ سابق ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ إيران تقف وراء الإغارة من طائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز، موضحةً أنّ السفينة التي تعرضت لحادث في مضيق هرمز مرتبطة بالملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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