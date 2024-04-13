شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب منطقة التبت بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الأبحاث الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة التبت في غرب الصين اليوم السبت.

وأضاف المركز، الذي سجل في البداية أن قوة الزلزال 5.7 درجة، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. زلزال الصين وتطلق الصين، التي سيطرت على التبت في 1950، على المنطقة اسم زيزانغ.

من ناحية أخرى، ذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أن مقاطعة "شيا يي" جنوب البلاد شهدت ثمانية زلازل، في الفترة من مساء الجمعة حتى صباح اليوم السبت.