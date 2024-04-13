شكرا لقرائتكم خبر عن حالة طوارئ.. منسوب نهر الأورال الروسي يصل إلى 12 مترًا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع منسوب المياه

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية القول إن منسوب نهر الأورال في مدينة أورينبورج الروسية وصل إلى 11.83 متر أو حوالي 39 قدما.وطالبت السلطات في المدينة آلاف السكان بالإخلاء فورا أمس الجمعة بسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه بعد فيضان الأنهار الرئيسية نتيجة ذوبان كميات هائلة من الثلوج.ودعا سيرجي سالمين رئيس بلدية أورينبورج السكان إلى أخذ وثائقهم وأدويتهم وموادهم الأساسية والخروج من منازلهم.وقال فاديم شومكوف حاكم منطقة كورجان الإقليمية عبر تطبيق تيليجرام، إنه تم أيضا إخلاء قرية كامينسكوي في المنطقة صباح أمس الجمعة بعد أن ارتفع منسوب المياه هناك 1.4 متر خلال الليل.