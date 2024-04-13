ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33686 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 190 على التوالي إلى 33686 شهيداً، والجرحى إلى نحو 76309 جرحى؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 52 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب 95 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.