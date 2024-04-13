رئيس الوزراء الأسترالي: قتل وإصابة 15 شخصا بالطعن عمل مروع وعشوائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – متابعات

قالت وسائل إعلام أسترالية، إن 6 أشخاص قتلوا بينهم المنفذ، وأصيب 9 أخرين في عملية الطعن التى وقعت في مركز تجاري بمنطقة “بوندي جانكشن” في مدينة سيدني

وأدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، حادث الطعن الجماعي واصفا الواقعة بأنها “عمل عنف مروع”.

وقال ألبانيز – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية ريس كيرشو – “إن المشاهد المدمرة كانت تتجاوز الكلمات والإدراك”.. مضيفا “أن الأستراليين سيشعرون بالصدمة عند رؤيتهم للهجوم العشوائي”.

وأشاد رئيس وزراء أستراليا بالإجراءات البطولية التي قامت بها قوات الشرطة والمستجيبون الأوائل والناس العاديين الذين تدخلوا في الأزمة للمساعدة، كما أشاد بالأطباء والممرضين الذين يعتنون بالجرحى.

وحول مرتكب الهجوم الذي أردته الشرطة الأسترالية قتيلا في موقع الحادث.. أوضح ألباني قائلا “يبدو أن هذا الشخص تصرف بمفرده.. نحن نتفهم أن الشعب الأسترالي سيشعر بصدمة شديدة بسبب هذا الحادث”.

ومن جانبه.. قال مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية ريس كيرشو إن الشرطة الأسترالية كانت تساعد شرطة نيو ساوث ويلز في تحقيقاتها في “واقعة الإصابات الجماعية”، بما في ذلك الطب الشرعي الرقمي.

وأضاف “أنه من السابق لأوانه تحديد الدافع، ولن يكون من المفيد التكهن به”.. وتابع “أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا”.