قتلى في هجوم على مركز تسوق بأستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي خمسة أشخاص حتفهم في هجوم على مركز للتسوق بمدينة سيدني الأسترالية. وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه تم إطلاق النار على الجاني المشتبه به، ما أسفر عن وفاته.