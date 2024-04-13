قتلى في هجوم على مركز تسوق بأستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي خمسة أشخاص حتفهم في هجوم على مركز للتسوق بمدينة سيدني الأسترالية. وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه تم إطلاق النار على الجاني المشتبه به، ما أسفر عن وفاته.
ابوظبي - سيف اليزيد - لقي خمسة أشخاص حتفهم في هجوم على مركز للتسوق بمدينة سيدني الأسترالية. وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه تم إطلاق النار على الجاني المشتبه به، ما أسفر عن وفاته.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية