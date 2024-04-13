كبير المشرعين الصينيين يلتقي الزعيم الكوري الشمالي في بيونج يانج

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب كبير المشرعين الصينيين تشاو له جي، اليوم السبت، عن استعداد الصين للعمل مع كوريا الشمالية لتطوير علاقات أوثق.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن ذلك جاء خلال لقاء كبير المشرعين الصينيين بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج، حيث ترأس تشاو له جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والعضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفدا حزبيا وحكوميا لزيارة العاصمة الكورية الشمالية، مضيفة أنه حضر خلال الزيارة مراسم إطلاق عام الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية.

ومن جهته، بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، قائلا "إن زيارة تشاو تعكس الأسس المتينة للعلاقات الثنائية"، معربا عن استعداد بيونج يانج لتعزيز التعاون مع الصين في مجالات مختلفة.

وتأتي هذه الزيارة بينما تحل هذا العام الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الولايات المتحدة ترحب بإنشاء مجلس رئاسي انتقالي في هايتي بعد أسابيع من المفاوضات

رحبت الولايات المتحدة بإنشاء المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي، بعد مضي أسابيع على مفاوضات سادها توتر، وبعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم السبت ، أن المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي يساعد على تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة والنشر السريع لبعثة دعم الأمن متعددة الجنسيات.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيانها بأن الوضع الأمني في هايتي لا يزال غير محتمل بسبب العنف الذي تسببه العصابات التي تدعي أنها تمثل الشعب الهايتي ولكنها تتغذى على العنف والبؤس، مستشهدة بإغلاق العصابات البنية التحتية الرئيسية والمواقع الاقتصادية التي تمثل شريان الحياة للوقود والمساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات الحيوية وتجريد الهايتيين من حقوقهم في الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.

وبحسب البيان، تعمل الولايات المتحدة على زيادة دعمها لقوات الأمن الهايتية لتعزيز قدراتها أثناء قتالها للدفاع عن بلادها.

وأشادت الولايات المتحدة بالقادة الهايتيين لتقديمهم تنازلات صعبة للتحرك نحو الحكم الديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مضيفة أنه: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل، والولايات المتحدة تظل ملتزمة بدعم شعب هايتي".

وشُكّل رسمياً في هايتي المجلس الرئاسي الانتقالي الذي طال انتظاره أمس الجمعة ، بعد أسابيع على مفاوضات سادها توتر، وبعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري.. وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، وقد صودق عليه رسمياً بمرسوم وقّعه هنري، ونشر في الجريدة الرسمية لو مونيتور.

ويتعين على أعضائه أن يسارعوا إلى تعيين رئيس جديد للوزراء، وأن يشكلوا حكومة جامعة.