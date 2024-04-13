ولي العهد البريطاني وزوجته يعربان عن صدمتهما إزاء حادث الطعن في أستراليا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون عن صدمتهما وحزنهما إزاء حادث الطعن الذي وقع في مدينة "سيدني" الاسترالية في وقت سابق اليوم السبت.

وأضاف أمير وأميرة ويلز - في منشور عبر منصة (إكس) - "نحن نشعر بالصدمة والحزن بسبب الأحداث الرهيبة التي وقعت في سيدني في وقت سابق اليوم.. إن أفكارنا مع المتضررين بما في ذلك أحباء الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، والمستجيبين للطوارئ الذين خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين".

وكان ستة أشخاص قد لقوا مصرعهم فيما أصيب ثمانية آخرون إثر حادث طعن وقع في أحد مراكز التسوق بمدينة "سيدني" الاسترالية.

6 قتلى في هجوم المركز التجاري بسيدني

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، إن 6 أشخاص قتلوا في هجوم داخل مركز تجاري مكتظ في سيدني، يعتقد أن بينهم أحد المهاجمين.

وسبق ذلك، تأكيد الشرطة الأسترالية تلقيها بلاغات تفيد بأن "أشخاصا عدة" تعرضوا للطعن في مركز تجاري مكتظ في سيدني،

وقالت الشرطة الأسترالية إن هناك 8 إصابات، بينهم طفل، في عملية طعن في مركز "ويستفيلد" بضاحية بونداي جانكشن"، الذي كان يعجّ بالمتسوقين بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي.

وأغلقت الشرطة المركز التجاري ودعت السكان إلى تجنب المنطقة.

وقال جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز لوكالة فرانس برس إن الشرطة أردت رجلا يُعتقد أنه أحد المهاجمين.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز إن الشرطة أطلقت النار على أحد الجناة المشتبه بهما وتبحث عن الآخر، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين لا يزالون داخل مركز التسوق.

ورغم أنه لم تتضح بعد دوافع الهجوم، فإن الشرطة الأسترالية لا تستبعد فرضية "الإرهاب" في الهجوم

وسادت حالة هلع في المكان، بحسب شهود عيان، بينما هرع المتسوقون طلبا للحماية وقامت الشرطة بتأمين الموقع.

واحتمى عدد من الأشخاص في متجر سوبرماركت بقوا فيه لنحو ساعة.

وسُمعت صفارات آليات الشرطة وهدير مروحيات.

وأظهر مقطع مصور العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة حول مركز التسوق والأشخاص يهرعون خارجه. ذكرت قناة إي بي سي أن الشرطة المسلحة كانت تقوم بتفتيش ساحة انتظار السيارات على السطح، فيما بدأ المسعفون في تقديم العلاج للمرضى في مكان الحادث.

حكى روي هوبرمان، وهو مهندس صوت في شبكة "إيه بي سي"، شهادته للشبكة، قائلا: فجأة سمعنا طلقة نارية أو ربما طلقتين ولم نعرف ماذا نفعل. ثم اصطحبنا شخص إلى المنطقة الخلفية من المتجر وأغلقه ثم تمكنا من الهرب من الخلف والآن خرجنا".

حالة هلع سادت في المكان

وكانت حالة من الهلع سادت في المكان، بحسب شهود عيان، بينما هرع المتسوقون طلباً للحماية وقامت الشرطة بتأمين الموقع.

كما احتمى عدد من الأشخاص في متجر سوبرماركت بقوا فيه لنحو ساعة، وفق ما نقلت فرانس برس.