أوكرانيا: تدمير 21 دبابة روسية و43 مدرعة و562 طائرةدون طيار أخر 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية بالجيش الأوكراني، اليوم /السبت/، أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من تدمير 21 دبابة روسية و43 مدرعة و562 طائرة مسيرة في القطاع الشرقي للبلاد في أخر 24 ساعة.

وقالت قيادة المجموعة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- "إن الجيش الأوكراني قتل 948 جنديا روسيا في نفس الفترة خلال مواجهات مباشرة، وعلى وجه الخصوص، في القطاع الشرقي، وفقد الجيش الروسي 21 دبابة و43 مركبة قتالية مدرعة، وطائرتين من طراز (حجزس)، و17 مدفعا ومدافع هاون، ووحدتين من الأسلحة المضادة للدبابات، و38 مركبة و4 أنظمة حرب إلكترونية و562 طائرة بدون طيار و18 ملجأ و13 مستودع ذخيرة في اليوم الماضي وحدة".

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، في نفس البيان، "إن الوضع على الجبهة الشرقية تصاعد بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية".

ومن ناحية أخري، أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني أن الجيش الروسي نشر اعتبارا من الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لليوم سفينة حربية واحدة في مهمة قتالية في البحر الأسود، ولكن من دون أي حاملات صواريخ من طراز كاليبر.

وذكرت القوات البحرية، في بيان، أنه توجد سفن حربية روسية في بحر آزوف، ولكن في البحر الأبيض المتوسط تحتفظ روسيا بحاملة صواريخ كروز من طراز "كاليبر" مع ما يصل إلى ثمانية صواريخ.

وأوضح البيان أن روسيا كانت تحتفظ بسفينة حربية واحدة في مهمة قتالية في بحر آزوف خلال أمس الجمعة، ولم يكن من بينهم حاملات صواريخ كاليبر.