شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد انتخابات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، لجنة للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وشكلت اللجنة برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة ابوباشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

ومن المقرر أن تتم الانتخابات في مؤسسة الأهرام يوم 13 مايو 2024، يعقبها الانتخابات في مؤسستي أخبار اليوم، ودار الهلال يوم 16 مايو 2024، ثم مؤسستي دار التحرير، وروزاليوسف يوم 19 مايو 2024، وأخيرا دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط يوم 22 مايو 2024، وسيتم إعلان النتيجة يوم 26 مايو 2024.

