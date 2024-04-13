"حزب الله": هاجمنا بمسيّرات مقرًا لقوات العدو في مستعمرة حانيتا وأوقعنا من فيه بين قتيل وجريح

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، ‏شنّ ‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:00 من بعد ظهر اليوم السّبت، هجومًا جوّيًّا بمسيّرات انقضاضيّة على مبنى في مستعمرة حانيتا، اتّخذه العدو الإسرائيلي مقرًّا مستحدثًا لقوّاته؛ وأَوقعوا من فيه بين قتيل وجريح".

وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 03:15 من بعد ظهر اليوم السّبت، انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصّاروخيّة وقذائف المدفعيّة، وأصابوه إصابةً مباشرة".