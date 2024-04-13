إصابة 6 فلسطينيين برصاص مستوطنين خلال هجومهم على قرية المغير في رام الله

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"إصابة مواطن بالرّصاص الحي في الرّأس، وُصفت إصابته بالحرجة، فيما أُصيب خمسة آخرون بالرّصاص الحيّ في الأطراف السّفليّة، جرّاء هجوم شنّه مستوطنون على قرية المغير شمال شرق ​رام الله​".

وأشارت إلى أنّ "المستعمرين أضرموا النّار في أحد المنازل في القرية، ما أدّى إلى احراقه بالكامل، وأحرقوا أيضًا مركبة إطفاء كانت متوجّهة لإطفاء النّيران. كما أطلقوا النّار على موكب تشييع جهاد عفيف أبو عليا (25 عامًا)، الّذي قُتل أمس في هجوم للمستعمرين على القرية".

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون آخرون مركبات المواطنين قرب دوار عين سينيا شمال رام الله، ما أدّى إلى تضرّر عدد منها.

وكانت قد أعلنت "وفا" في وقت سابق اليوم، إصابة عدد من الفلسطنيّين برصاص القوّات الإسرائيليّة، فيما تعرّضت عشرات المنازل للحرق، في هجوم للمستوطنين على بلدة دوما جنوب نابلس.