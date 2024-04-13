مستوطنون يهاجمون الساوية وقصرة جنوب نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم مستوطنون اليوم السبت، قرية الساوية وبلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي الساوية محمود حسن لـ"وفا"، بأن عشرات المستوطنين من مستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية.

وأشار إلى أن المستعمرين أطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل، وهاجموا المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما سرقوا 7 رؤوس من الغنم من محيط منزل المواطن صهيب عيسى شاهين.

بدوره، أفاد الناشط في مواجهة الاستيطان فؤاد حسن، بأن مستعمرين مسلحين، هاجموا المواطنين في الجهة الجنوبية والشرقية من بلدة قصرة.

وأضاف أن المستعمرين أطلقوا النار صوب المنازل وأحرقوا محلا تجاريا وعدة منازل، فهب أهالي البلدة للتصدي للهجوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، فيما تعرضت عشرات المنازل للحرق، في هجوم للمستعمرين، على قرية دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت في البلدة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص الحي، خلال التصدي لهجوم المستعمرين الذين أحرقوا عددا من المنازل في القرية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 20-60 عاما أصيبوا بالرصاص الحي، وآخر يبلغ من العمر 57 عاما برضوض، جراء تعرضه للضرب"، فيما منعت قوات الاحتلال ومستعمروه سيارات الإسعاف من الدخول إلى البلدة لمدة ثلاث ساعات، لنقل المصابين.

أفيخاي: مسيرتان مفخختان أطلقا من لبنان نحو إسرائيل وانفجرتا في منطقة حانيتا

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن صفارات الإنذار انطلقت في موقع حنيتا، بعد تسلل مسيرتين مفخختين من لبنان نحو إسرائيل وانفجرت في منطقة حانيتا.

وأضاف في بيان عبر حسابه: أنه تم رصد إطلاق ثلاث قذائف عبرت الحدود من جهة لبنان نحو إسرائيل وسقطت في مناطق مفتوحة، في منطقة حانيتا على الحدود الشمالية .

وأصيب في القصف أحد أفراد فرقة الطوارئ في حنيتا، بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله .

المُستوطنون يواصلون عدوانهم على قرى "رام الله" لليوم الثاني على التوالي

واصل المستوطنون الإسرائيليون عدوانهم على قرى شمال شرق رام الله ومُحافظة "نابلس" لليوم الثاني على التوالي بداعي الانتقام بعد تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اختفاء مُستوطن منذ صباح أمس الجمعة في قرية المُغير.



