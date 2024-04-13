ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إنه يتوقع هجوما إيرانيا "عاجلا وليس آجلا" على إسرائيل، محذرا طهران من الإقدام على هذه الخطوة.

جاءت تصريحات بايدن في معرض تعليقه على تقارير تفيد بضربة إيرانية وشيكة على إسرائيل، حيث وجه حديثة لإيران قائلا: "لا تفعلوا هذا".

وأضاف بايدن أن بلاده ملتزمة بحماية إسرائيل، قائلا إن واشنطن: "ستدعم إسرائيل وتساعدها في الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن إيران لن تنجح".

في السياق ذاته، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن أمريكا سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، لتأمين حماية إضافية لقواتها المتمركزة في المنطقة.

وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران، شمال أو جنوب البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

في هذا الصدد، أشار الدكتور محمد اليماني أستاذ العلاقات الدولية إلى "التنسيق بين إيران وواشنطن بخصوص عدم التصعيد وفتح جبهات جديدة لأن كلا الطرفين لا يريد التصعيد أو حربا إقليمية".

ودلل على ذلك بأن "الرد الإيراني على الاغتيالات السابقة التي نفذتها إسرائيل لشخصيات عسكرية إيرانية ولقادة أذرعها في المنطقة ضعيف ولا يرتقي إلى حجم هذه العمليات".

وأوضح أنه "يمكن أن تقدم إيران على رد قوى يدفع إسرائيل إلى التصعيد، ويستغل نتانياهو هذه الأمر في الاستمرار في حربه على غزة وفتح بجهة جديدة، ورغم أن هذا يناقض الرغبة الأمريكية، لكن الإدارة الأمريكية صرحت مرارا أنها ملتزمة بدعم إسرائيل بما يؤكد العلاقة الاستراتيجية بين الاثنين".

طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن طهران نقلت عبر دول عربية، إلى واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت أمريكا في الصراع بين إسرائيل وإيران، فسيتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة.

وأفادت تلك الوسائل نقلًا عن ثلاثة مصادر أمريكية، أن "إيران نقلت رسالة إلى إدارة بايدن، عبر عدة دول عربية بوقت سابق من الأسبوع الجاري، إذا تدخلت أمريكا في القتال بين إسرائيل وإيران، فسوف تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم".

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تذكر اسميهما، أنه "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل في وقت متأخر من أمس الجمعة، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل البلاد".

وأضاف المصدران أن إسرائيل ستجد صعوبة في الدفاع عن نفسها ضد هجوم بهذا الحجم.