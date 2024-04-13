عائلات المبعوثين الدبلوماسيين في السفارة الألمانية بطهران يغادرون إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ)

يعتزم أفراد عائلات المبعوثين الدبلوماسيين العاملين بالسفارة الألمانية في طهران مغادرة إيران وذلك في ظل التهديد بالتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم السبت.

وأضاف المتحدث أنه تم بالإضافة إلى ذلك اتخاذ المزيد من الاحتياطات الأمنية ،مشيرا إلى أن من المقرر عقد جلسة لفريق أزمة في مقر الخارجية بعد الظهر.

وتابع المتحدث أن عددا من قاموا بتسجيل أسمائهم في قوائم التدابير الأمنية للأزمات "اليفاند"، يتألف من ثلاثة أرقام منخفضة، وذكرت وزارة الخارجية أنه يُفترض وجود عدد أكبر من حاملي الجنسية المزدوجة الألمانية-الإيرانية في إيران، لكنها نوهت إلى أنه لا توجد أرقام مؤكدة لأن هؤلاء المواطنين غير ملزمين بالإبلاغ عن وجودهم في الخارج.

كانت الخارجية الألمانية طالبت كل الرعايا الألمان الموجودين في إيران أمس الجمعة بمغادرة البلاد، وحذرت مواطنيها في الوقت نفسه من السفر إلى إيران وذكرت أن الوضع الأمني يمكن أن يتفاقم سريعا وبدون سابق إنذار.

يشار إلى تزايد التهديدات من طهران تجاه إسرائيل في الآونة الأخيرة وذلك بعد هجوم إسرائيلي مشتبه به وقع أوائل الشهر الجاري على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل جنرالين إيرانيين بالإضافة إلى خمسة أعضاء من الحرس الثوري الإيراني.

وبدورها، أعلنت إسرائيل بعد ذلك أنها سترد على أي هجوم إيراني محتمل على أراضيها.