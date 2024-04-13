"حزب الله": استهداف تجمعَين لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر ومحيط ثكنة برانيت

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، ‏استهدف ‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:00 من عصر اليوم السّبت 2024-04-13، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

وذكر في بيان ثان، أنّ "‏مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 05:50 من عصر اليوم السّبت، تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصّاروخيّة، وأصابوه إصابةً مباشرة".