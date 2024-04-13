غالانت بعد مقتل فتى إسرائيلي في الضفة: الجهاز الأمني ​​سيصل إلى القاتل ويقدّمه للعدالة

أشار وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يوآف غالانت​، إلى "أنّني حزنت لمقتل الفتى بنيامين أخيمير، الّذي قُتل بدم بارد على يد إرهابي حقير"، مؤكّدًا أنّ "الجهاز الأمني ​​سيصل إلى القاتل ويقدّمه للعدالة، كما فعلنا مع كلّ إرهابي وقاتل".

وناشد، في تصريح، الرّاي العام إلى "ترك قوّات الأمن تتصرّف بسرعة في مطاردة الإرهابيّين، فالأعمال الانتقاميّة ستجعل من الصّعب على مقاتلينا القيام بمهمتهم، ويجب ألّا يلجأ أحد إلى تنفيذ القانون بنفسه".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على الفتى المفقود، الّذي كان يعيش في مستوطنة عشوائيّة في الضفة الغربية المحتلة، "مقتولاً" في الضفة الغربية، بعد عمليّة بحث عنه؛ في ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "جريمة شنيعة".