اخبار العالم

أول تعليق من إسرائيل بعد احتجاز إيران سفينتها في مضيق هرمز

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

قال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات ذات صلة بإسرائيل في مضيق هرمز، أن طهران تمارس القرصنة ويجب فرض عقوبات عليها عن قيامها بـ"عملية قرصنة".

وقال كاتس "نظام آية الله خامنئي نظام إجرامي، يدعم جرائم حماس ويجري الآن عملية قرصنة، في انتهاك للقانون الدولي"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وأضاف "أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور، منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران الآن".

وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد احتجزت سفينة حاويات في الخليج، بزعم أنها مرتبطة بإسرائيل.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا