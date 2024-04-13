وزير الخارجية ونظيره النرويجي يستعرضان مستجدات الأزمة في قطاع غزة

تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي. وجرى خلال الاتصال تناول مستجدات الأزمة في قطاع غزة، والجهود الهادفة لاحتوائها.



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