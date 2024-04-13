حزب الله يقصف مستعمرتي شتولا وإيفن مناحم وموقع الراهب ويوقع خسائر بالعدو

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شتولا و إيفن مناحم، والتجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 06:40 من عصر يوم السبت 13-04-‌‏2024 مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة "شتولا" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة .

مستعمرة إيفن مناحم وموقع الراهب

‏كما تم استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وتم قصف مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة "إيفن مناحم" بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

موقع رويستات العلم

وقصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رويستات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم السبت 13-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏