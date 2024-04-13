محكمة العدل الدولية تحدد مواعيد مرافعات قضية الإبادة الجماعية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس 11 أبريل 2024، مواعيد مرافعات كتابية جديدة تقدمها إسرائيل وجنوب إفريقيا في قضية اتهمت فيها الأخيرة تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" خلال حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.

وقالت محكمة العدل العليا في بيان صحفي : "في 29 فبراير/شباط 2024، عقد رئيس المحكمة اجتماعا مع ممثلي الأطراف، عملا بالمادة 31 من لائحة المحكمة، للتأكد من وجهات نظرهم فيما يتعلق بالحدود الزمنية لتقديم مرافعات كتابية أولية في القضية".

وأوضح البيان أن وكيل جنوب إفريقيا في الاجتماع قال إن حكومة بلاده "تفضل الحصول على فترة 12 شهرا لإعداد مذكرتها اعتبارا من تاريخ الأمر الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024 والذي يشير إلى التدابير المؤقتة".

وفي الاجتماع نفسه، قال نائب وكيل إسرائيل، بحسب البيان، إن الحكومة الإسرائيلية ترى أن "فترة 6 أشهر مناسبة لإعداد كل طرف لمذكرته الكتابية الأولية" بشأن القضية.

وقالت محكمة العدل الدولية : "مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الأطراف، يمنح كل طرف فترة 9 أشهر لإعداد المذكرة الخاصة به، على أن يتم حساب الفترة الزمنية اعتبارا من 26 يناير 2024".

وعليه، يصبح تاريخ تقديم المرافعات الكتابية هو 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لجمهورية جنوب إفريقيا، و28 يوليو/ تموز 2025 لإسرائيل"، وفق البيان.

وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

و28 مارس/ آذار الماضي، أصدرت "العدل الدولية"، ردا على طلب ثانٍ من جنوب إفريقيا، قرارا بتدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".

وطالبت محكمة العدل الدولية في قرارها الجديد، الجيش الإسرائيلي بـ"عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

المصدر : وكالات