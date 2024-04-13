وزير الدفاع البريطاني: استيلاء إيران على سفينة الشحن أمر غير مقبول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم السبت، إن استيلاء إيران على سفينة الشحن"إم إس سي أريس" أمر غير مقبول وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب شابس في خطابه بالإفراج غير المشروط عن السفينة وطاقمها دون تأخير، موضحا أن المملكة المتحدة تعمل مع الشركاء لمنع التصعيد بالشرق الأوسط وعلى إيران وقف سلوكها المزعزع للاستقرار.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، قالت إن بحرية الحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم سفينة شحن تجارية تابعة للنظام الإسرائيلي في الخليج بالقرب من مضيق هرمز.

وفيما سبق أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، بأن مسلحين "مجهولين" أغاروا بواسطة طائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

بينما قالت وكالة أسوشيتد برس، اليوم السبت، إنها شاهدت مقطعا مصورا يظهر غارة شنتها قوات كوماندوز بواسطة طائرة هليكوبتر على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة، أن مسؤولا دفاعيا في الشرق الأوسط نسب الغارة إلى إيران وسط توترات أوسع بين طهران والغرب.

وكان الجيش البريطاني حذر أيضا اليوم السبت، من احتمال اعتلاء جهة مجهولة سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

ولم يقدم التحذير الصادر عن عمليات التجارة البحرية في بريطانيا أي تفاصيل بشأن الصعود على متن السفينة في خليج عمان.

وشارك مسؤول الدفاع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل الاستخباراتية، المقطع المصور مع وكالة الأسوشيتد برس.