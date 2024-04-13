أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، ‏شنّ ‌‌‏مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 06:50 من عصر اليوم السّبت، هجومًا جوّيًّا ‌‏بمسيّرات انقضاضيّة على منصّات القبّة الحديديّة في موقع الدّفاع الجوّي المستحدث في "تل نعمة"، ‏الّذي أنشأه العدو بديلًا عن الموقع الّذي استهدفته المقاومة سابقًا في "كفر بلوم"؛ وأصابت ‏المسيّرات أهدافها بدقّة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا بمسيّرات منصّات القبة الحديدية بموقع الدفاع الجوي المستحدث في تل نعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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