شنّ الطّيران الحربي ​الإسرائيلي​ غارةً على بلدة يارين في جنوب لبنان، ما أدّى إلى قطع الطّريق وسط البلدة. ونفّذ الطّيران أيضًا غارةً على بلدة ​علما الشعب​، استهدفت منزل مواطن من آل فرح في الحي الشّرقي، ودمّرته بالكامل، وغارةً استهدفت بلدة ​طيرحرفا​.

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدات يارين وعلما الشعب وطيرحرفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.