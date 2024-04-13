"سرايا القدس": قصفنا جنود وآليات العدو في محيط موقع مالك العسكري شمال النصيرات

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحرجة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا جنود وآليّات العدو الصّهيوني المتمركزة في محيط موقع مالك العسكري شمال النصيرات، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثّقيل".

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