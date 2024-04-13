شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة لحقوق الإنسان: التحالف الوطنى أحدث فارقا ملموسا على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بالجهود التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى في محافظات الجمهورية، مضيفا أن مصر أصبح لها ذراع العون من المجتمع المدني.

وأضاف محمد عبد النعيم في تصريحات له، أن التحالف الوطنى وصل إلى القرى والمراكز بالمساعدات الإنسانية وتوصيل المرافق في المنازل الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التحالف تجربة وطنية تجمع الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر، وأحدث فارقا ملموسا وملحوظا على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة.

وأشار عبد النعيم الى أن التحالف الوطني له دور ملموس في تقديم المساعدات إلى أخواتنا في غزة وأن هذا الدور هو دور وطني وشاهد عليه كل العالم والمنظمات الدولية، لافتا إلى أن التحالف يلعب دورا مهما في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى المساعدات الانسانية والتوعوية والتثقيف وبناء القدرات.