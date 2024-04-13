"حماس": سلّمنا إلى الوسطاء في مصر وقطر ردّنا على المقترح الذي تسلمناه الإثنين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "​حماس​"، في بيان، "أنّها سلّمت إلى الإخوة الوسطاء في ​مصر​ و​قطر​، ردّها على المقترح الّذي تسلّمته يوم الإثنين الماضي"، مجدّدةً تأكيد "تمسّكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "المطالب هي: وقف دائم لإطلاق النّار، انسحاب جيش الاحتلال من كامل ​قطاع غزة​، عودة النّازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار"، معلنةً "استعدادنا لإبرام صفقة تبادل جادّة وحقيقيّة للأسرى بين الجانبين".

وكان مصدر في "حماس" قد ذكر في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّ الحركة تدرس اقتراح هدنة على ثلاث مراحل تستمرّ ستّة أسابيع، وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن النّساء والأطفال الإسرائيليّين المحتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني، موضحًا أنّ المرحلة الأولى من الاقتراح تتضمّن أيضًا عودة النّازحين المدنيّين الفلسطينيّين إلى شمال قطاع غزة، مع السّماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميًّا.