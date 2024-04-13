أول رد من بريطانيا وفرنسا على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - ادانت بريطانيا وفرنسا الضربة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل، قبل ساعة والتي جاءت ردا على قصف قنصليتها في دمشق .

وقال رئيس الوزراء البريطاني: أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي نفذه النظام الإيراني ضد إسرائيل



واكد رئيس الوزراء البريطاني، أن بريطانيا ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وشركائها الإقليميين بما في ذلك الأردن والعراق

وقال وزير الخارجية الفرنسي: ندين بأشد العبارات الهجوم الإيراني على إسرائيل .

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، عن وزير الدفاع الإيراني: سنرد بقوة على أي دولة تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لمهاجمة إيران

وقالت مصادر إسرائيلية، إنه تم اعتراض صواريخ وطائرات إيرانية مسيّرة من قبل دفاعات جوية لدول عربية لديها علاقات تطبيع مع إسرائيل

واضاف حزب الله في بيان: في هذه اللحظات، أسراب من الصواريخ والطائرات المسيرة تنطلق تجاه الأهداف العسكرية في الكيان الصهيوني الغاصب.



اعلنت قناة "كان" العبريّة، أن عدد كبير من المستوطنين هجموا على المواد التموينيّة بعد بدء الهجوم الإيراني، وفرغت ارفف المحال التجارية من السلع .

أطلقت إيران دفعة ثانية جديدة من المسيرات وصل إعدادها للمئات، من ايران باتجاه الكيان الصهيوني.