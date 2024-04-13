المستوطنون يفرغون المحال التجارية من السلع عقب هجوم ايران

ياسر رشاد - القاهرة - اعلنت قناة "كان" العبريّة، أن عدد كبير من المستوطنين هجموا على المواد التموينيّة بعد بدء الهجوم الإيراني، وفرغت ارفف المحال التجارية من السلع .
أطلقت إيران دفعة ثانية جديدة من المسيرات الايرانية من ايران باتجاه الكيان الصهيوني.
وأعادت مواقع ايرانية نشر تسجيلات صوتية لعلي خامنئي في خطبة صلاة العيد وفيها تعهد بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي .
أعلن إعلام إيراني، أن المسيّرات الإيرانية حلقت من كرمانشاه ودوكوهة غربي إيران ومناطق أخرى، كما أطلقت طائرات مسيرة من اليمن صوب إسرائيل .
وقالت إذاعة جيش إلاحتلال عن مصادر عسكرية صهيونية، إن الهجوم الإيراني يشمل صواريخ كروز وليس فقط طائرات بدون طيار .
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هناك محاولات لمنع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل ، ولكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%
وأعلنت إيران ان عشرات الطائرات المُسيرة تُطلق من سوريا واليمن والعراق تجاه أراضينا الفلسطينية المحتلة .
اعلنت وسائل ايرانية، أن جميع قواعد الحرس الثوري الصاروخية تحت وفوق الأرض تتخذ أوضاع هجومية .
واكدت مصادر أمريكية أن الهجوم الإيراني على إسرائيل بدأ
وقالت قناة 13 العبرية، إن العشرات من الطائرات بدون طيار تشق طريقها من إيران إلى إسرائيل