إيران تطلق اسراب من الصواريخ على إسرائيل وبيان مرتقب لحرس الثورة

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن حزب الله عبر حسابه، أن بيانا مرتقب لقيادة حرس الثورة الإسلامية حول الرد الإنتقامي لدماء الشهداء القادة .

واضاف حزب الله في بيان: في هذه اللحظات، أسراب من الصواريخ والطائرات المسيرة تنطلق تجاه الأهداف العسكرية في الكيان الصهيوني الغاصب.



اعلنت قناة "كان" العبريّة، أن عدد كبير من المستوطنين هجموا على المواد التموينيّة بعد بدء الهجوم الإيراني، وفرغت ارفف المحال التجارية من السلع .

أطلقت إيران دفعة ثانية جديدة من المسيرات وصل إعدادها للمئات، من ايران باتجاه الكيان الصهيوني.

وأعادت مواقع ايرانية نشر تسجيلات صوتية لعلي خامنئي في خطبة صلاة العيد وفيها تعهد بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي .

