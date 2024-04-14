مسؤولون أميركيون: نتوقع إطلاق ما بين 400 و500 مسيّرة وصاروخ نحو إسرائيل

نقلت شبكة "ABC News" الأميركيّة عن مسؤولين حكوميّين، قولهم إنّهم يتوقّعون إطلاق ما بين 400 و500 مسيّرة وصاروخ نحو ​إسرائيل​، ضمن الهجوم الإيراني الجاري حاليًّا.

من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة عن ثلاثة من كبار مسؤولي الدّفاع الإسرائيليّين، إشارتهم إلى أنّ إسرائيل أخلت بعض القواعد العسكريّة، وجهّزت دفاعات جوّيّة لاعتراض المسيّرات الإيرانيّة.

وكان قد أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ مساء اليوم، أنّ "ردًّا على جرائم النّظام الصّهيوني الشّرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسّفارة الإيرانيّة في دمشق واستشهاد القادة العسكريّين والمستشارين الإيرانيّين، نفّذ رجال القوّة الجو-فضائيّة البواسل بمساندة قوى أخرى، وفي إطار معاقبة النّظام الصّهيوني المجرم خلال عمليّة "وعده صادق" بالرمز المقدس "يا رسول الله"، عمليّةً عسكريّةً واسعةً ضدّ أهداف داخل الأراضي المحتلّة؛ بعشرات الصّواريخ والطّائرات المسيّرة".