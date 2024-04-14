خارجية مصر: لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونتواصل مع المعنيين لمحاولة وقف التصعيد

أعربت وزارة الخارجية ال​مصر​ية، عن "قلقها البالغ تجاه ما تمّ الإعلان عنه من إطلاق مسيّرات هجوميّة إيرانيّة ضدّ ​إسرائيل​، ومؤشّرات التّصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة"، مطالبةً بـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النّفس، لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتّر".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "التّصعيد الخطير الّذي تشهده السّاحة الإيرانيّة/الإسرائيليّة حاليًّا، ما هو إلّا نتاج مباشر لما سبق وحذّرت منه مصر مرارًا، من مخاطر توسيع رقعة الصّراع فى المنطقة، على إثر الحرب الإسرائيليّة على ​قطاع غزة​، والأعمال العسكريّة الاستفزازيّة الّتي تمارس في المنطقة".

وأكّدت الوزارة أنّ "مصر على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنيّة، لمحاولة احتواء الموقف ووقف التّصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتّهديد لمصالح شعوبها".