الأردن يقرر إغلاق أجوائه مؤقتا “في ضوء تزايد التوترات الإقليمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني اليوم السبت، إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات بشكل كامل، بسبب تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني.

وقالت الهيئة في بيان: “اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC، أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات”.

جاء القرار “حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا”.

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