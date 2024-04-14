إيران تبدأ هجوما جويا على إسرائيل

أكد البيت الأبيض السبت أن "إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل" وهو مرشح أن يستمر لعدة ساعات، مشددا على أن واشنطن "ستقف مع شعب إسرائيل وستدعم دفاعه في وجه هذه التهديدات الإيرانية"، وأن الهجوم "سيتكشف خلال ساعات على الأرجح".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، في بيان، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن "يتلقى تحديثا منتظما من قبل فريق الأمن القومي، وهو على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين وكذلك شركاء وحلفاء الولايات المتحدة".

ووصل الرئيس بايدن لقاعدة أندروز الجوية، فيما توجه موكبه إلى البيت الأبيض.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن إيران أطلقت أيضا صواريخ كروز يتوقع أن تصل لإسرائيل قبل المسيرات.

ونقل إعلام رسمي إيراني عن الحرس الثوري الإيراني قوله في بيان إنه استهدف أماكن محددة في إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، السبت، أن إيران أطلقت مسيرات باتجاه إسرائيل، وأن الطائرات بدون طيار الإيرانية ستستغرق ساعات للوصول إلى إسرائيل.

وأكد البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يجتمع مع مسؤولي الأمن القومي ووزراء في الحكومة السبت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بعد أن قطع عطلة نهاية أسبوع في دارته العائلية.

وأغلقت الأردن والعراق وإسرائيل مجالها الجوي بسبب المخاوف من تأثر الملاحة الجوية والطيران المدني بالهجمات الإيرانية.

وقال طيران العال الإسرائيلية إنه ألغى 15 رحلة كانت مقررة في 13 و14 أبريل.