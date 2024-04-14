أولا بأول.. تفاصيل الضربة الأيرانية على إسرائيل وبداية تصفية الحسابات

بدأت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني. أبرز التطورات - مصدر عسكري إسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة - المتحدث باسم الحكومة الأردنية ينفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة - وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: إطلاق صواريخ باليستية نحو إسرائيل - وزير الدفاع الإيراني: أي دولة تفتح مجالها الجوي لإسرائيل ستتلقى ردا صارما - مصدر عسكري إسرائيلي: نخطط لاعتراض المسيرات الإيرانية قبل وصولها لأجوائنا - مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع في قاعدة عسكرية بتل أبيب - لبنان يعلن إغلاق مجاله الجوي وسط التوترات الإقليمية - إيران تعلن بدء ضربات ضد إسرائيل أطلقها الحرس الثوري - الخارجية المصرية: مصر على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد - بايدن يجتمع بقادة الأمن القومي الأمريكي بعد إبلاغه ببدء الهجوم الإيراني - إسرائيل ترفع حالة التأهب.. ومتحدث الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت "درونز" باتجاهنا - الأردن والعراق يغلقان مجالهما الجوي وسط أنباء عن إطلاق إيران طائرات مسيرة - بايدن يقطع عطلته ويعود للبيت الأبيض مبكرًا "بسبب توترات المنطقة".. وسفارة أمريكا في بيروت تصدر تحذيرا



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