الجيش الإسرائيلي: قدراتنا الدفاعية والهجومية جاهزة لهجمة إيران

ووصف المتحدث ذلك بأنه "تصعيد شديد وخطير"، مؤكدًا أن "قدراتنا الدفاعية والهجومية على أعلى مستوى من الاستعداد قبل هذا الهجوم واسع النطاق من إيران".
وتابع: "وبالتعاون مع شركائنا، يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بكامل قوته للدفاع عن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل. وهذه هي المهمة التي نحن مصممون ومستعدون لتحقيقها".
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